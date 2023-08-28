Sollers Atlant получит полный привод и «автомат»

Коммерческие автомобили Sollers Atlant в среднесрочной перспективе получат жестко-подключаемый полный привод. Как рассказал порталу Motor.ru директор по технологическому развитию и индустриализации «Соллерс Алабуга» Виктор Зорников, с четырьмя ведущими колесами можно будет заказать варианты с односкатной задней ошиновкой. Самые «тяжелые» версии останутся с задним приводом.

Увеличивать дорожный просвет полноприводных «Атлантов» в «Соллерс» не станут: в компании считают, что нынешних 200 мм клиренса вполне достаточно. Наличие понижающей передачи вкупе с системой part-time под вопросом: все подробности о полноприводных моделях Sollers станут известны ближе к началу продаж.

Кроме того, у автомобилей семейства Sollers Atlant появится еще одна опция, недоступная исходному JAC Sunray, – автоматическая трансмиссия. Речь идет о классической 6-ступенчатой коробке передач с гидротрансформатором от китайского партнера. Маркировка АКПП неизвестна, но в Sollers дали понять, что речь идет о преемнике японского «автомата» Aisin.

В планах компании «Соллерс» нарастить долю в российском сегменте легких коммерческих автомобилей до 40% и выпускать до 40 тысяч «Атлантов» ежегодно. В настоящее время с конвейера елабужского завода ежемесячно сходит около тысячи фургонов, грузовичков и микроавтобусов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Соллерс» в начале 2024 года планирует выпустить Sollers Atlant в новой версии восьмиместного автобуса. А недавно линейка модификаций этого семейства пополнилась грузопассажирскими автомобилями.

Напомним, производство легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers было налажено на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2022 года. Модели получили название Argo и Atlant, а за их основу были взяты модели JAC N25/N35 и JAC Sunray. Между тем, в июле этого года «Соллерс» перенес выпуск малотоннажных грузовиков Argo из Елабуги на новую производственную площадку на территории Ульяновского автозавода. В то же время предприятие «Соллерс Алабуга» запустило производство коммерческого автомобиля Sollers Atlant по полному циклу, включая сварку и окраску.

Модельный ряд Sollers Atlant полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5». В базовое оснащение модели, помимо прочего, входят кондиционер, аудиосистема, подушки безопасности водителя и пассажира и антиблокировочная система тормозов (ABS).

Фото: «Соллерс»