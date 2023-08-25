Audi представит обновленный кроссовер Q8

Компания Audi опубликовала первое изображение обновленного кроссовера Q8, публичная премьера которого состоится 5 сентября.

Как пишет портал Motor.ru, рестайлинговый Audi Q8 слегка поменяет дизайн, обзаведется бо́льшим числом персонализированных опций и новой светотехникой с расширенной функциональностью. В последнем случае речь может идти о матричной передней оптике следующего поколения и фонарях на органических светодиодах, как у грядущего Q6 e-tron. Их «рисунок» можно выбирать из нескольких зашитых в бортовую систему вариантов, а также OLED-фонари умеют отображать простенькие пиктограммы вроде аварийного треугольника.

Гамма силовых установок обновленного Q8 в Audi пока не раскрыватся. Сегодня она состоит из бензиновых двигателей V6 3.0 и V8 4.0, дизелей такого же объема и плагин-гибридных систем на основе бензиновой «шестерки». Все машины оснащены 8-диапазонным «автоматом» ZF и полным приводом quattro. Самый мощный вариант модели – RS Q8 – развивает 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента и разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Audi анонсировала план развития бизнеса на ближайшие годы, в рамках которого марка перейдет на производство электромобилей. Так, с 2026 года все новые модели Audi будут иметь полностью электрическую силовую установку. В 2029 году все производственные площадки марки будут выпускать как минимум одну полностью электрическую модель автомобиля. Что касается моделей с двигателями внутреннего сгорания, то к 2033 году немецкий автопроизводитель намерен полностью отказаться от производства таких машин. Освободившиеся производственные мощности марка займет выпуском электромобилей.

Фото: Audi