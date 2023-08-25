Обновленные кроссоверы Chery Tiggo 8 PRO Max появились у дилеров

Старт продаж обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 PRO Max запланирован на 30 августа 2023 года, когда будут объявлены описание комплектаций и стоимость новинки. Первые автомобили уже начали поступать в официальные дилерские центры, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Обновленный Chery Tiggo 8 PRO Max будет доступен в комплектациях Dreamline и Ultimate. Оснащение новинки, помимо прочего, будет включать систему кругового обзора в формате 540°, удаленное управление автомобилем посредством телематики Chery Connect, звуковую систему Sony, состоящей из 10 динамиков, а также переднее пассажирское сиденье с функциями поддержки ног с бесступенчатой регулировкой и пневматическим массажем в районе поясницы. В набор систем безопасности входят 9 подушек безопасности: передние водителя и пассажира, боковые для первого и второго рядов, шторки безопасности и коленная для водителя. Кроме того, кроссовер получит встроенный видеорегистратор, систему кондиционирования для третьего ряда, 19-дюймовые двухцветные алюминиевые литые диски и темно-коричневый салон.

Что касается внешних отличий обновленного Chery Tiggo 8 PRO Max, логотип марки интегрирован в решетку радиатора, а его динамичная световая подсветка в ночное время добавляет автомобилю узнаваемости. Дизайн задних LED-фонарей и T-образный рисунок верхнего стоп-сигнала придали облику кроссовера спортивности.