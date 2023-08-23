Итальянский автопроизводитель Lamborghini представил концептуальный электромобиль Lanzador, который в 2028 году станет серийной моделью.

Как пишет газета «Коммерсант», новинка позиционируется как автомобиль класса Ultra GT, что подразумевает двухдверное купе с салоном «2+2» и увеличенным дорожным просветом. Концепт-кар отличается 23-дюймовыми колесами и дизайном экстерьера в фирменном стиле современных моделей Lamborghini.

Кроме того, концепт-кар получил новую версию фирменной системы активной аэродинамики Aerodinamica Lamborghini Attiva, которая включает в себя подвижные сплиттер, диффузор и другие элементы обвеса. Заявлены два режима – Efficient и Downforce – для экономии энергии и максимальной прижимной силы соответственно.

Технические характеристики Lamborghini Lanzador не раскрываются. Анонсированы три электромотора (один на передней оси и по одному на каждом из задних колес) суммарной мощностью 1 МВт (1360 л.с.). Электромобиль получит полноуправляемое шасси, пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами и новую версию фирменной системы Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata для управления ездовыми характеристиками.

Отметим, что на сегодняшний день в модельном ряду Lamborghini электрические модели отсутствуют. В марте 2023 года компания представила первый подзаряжаемый гибрид. В основе его силовой установки – классический бензиновый двигатель V12, но теперь он дополнен тремя электромоторами. В итоге суммарная мощность силовой установки составила 1015 л.с. Этого достаточно, чтобы набирать первые 100 км/ч за 2,5 с, разгоняться до 200 км/ч за 7 сек. и показывать максимальную скорость, превышающую 350 км/ч. Новая модель заменит собой флагманский Aventador.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Lamborghini отчиталась о рекордных продажах за всю свою 60-летнюю историю. Так, за первое полугодие 2023-го продажи спортивных автомобилей итальянской марки увеличились на 4,9% до 5341 единицы, что стало лучшим результатом для Lamborghini за одно полугодие. Столь хороший результат тем более примечателен, что в настоящий момент флагманская модель Aventador снята с производства, а ее идеологический наследник Lamborghini Revuelto к клиентам поставляться еще не начал.

Таким образом, рекордные продажи достигнуты силами всего двух моделей. Это относительно демократичный спорткар Huracan и кроссовер Urus. Главным рынком для компании остается регион Европы и Ближнего Востока, а среди стран по этому показателю лидируют США. На третьем месте Юго-Восточная Азия, где наибольшим спросом Lamborghini пользуется в Китае.

Существенного увеличения продаж марки во втором полугодии 2023 года ожидать не приходится, в виду того что все машины моделей Huracan и Urus уже распроданы до конца их производственного цикла в 2024 году. При этом Urus все же останется в производственной гамме.

Фото: Lamborghini