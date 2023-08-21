Представлен электромобиль на базе фургона Sollers Argo

Московская компания «СпецАвтоИнжиниринг» в рамках международной выставки MIMS Automobility Moscow 2023 представила легкий коммерческий электромобиль на базе фургона Sollers Argo.

Как пишет газета «Известия», Soller Argo EV оснащен 176-сильным электродвигателем, емкость тяговой батареи – 80 кВт-ч, которая обеспечивает автомобилю запас хода до 300 км. Стоимость модели составит от 4,5 миллионов до 7 млн рублей в зависимости от емкости аккумулятора и, соответственно, от пробега машины на одной зарядке. Электрофургон оборудован грузовым отсеком 9 куб.м, который позволяет вместить до четырех европалет.

По данным канала «Автопоток», на сегодняшний день собрано 10 предсерийных электрогрузовиков, и большинство из них в настоящее время проходят испытания. Как ожидается, Sollers e-Agro должен получить ОТТС уже в сентябре, а продажи, судя по всему, начнутся в конце 2023-го или начале 2024 года.

Фото: Кирилл Сазонов / «Известия»