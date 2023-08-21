Обновленный Chery Tiggo 8 PRO Max поступит в продажу до конца августа

Компания Chery анонсировала появление на российском рынке обновленного кроссовера Tiggo 8 PRO Max. Цены на новинку будут объявлены в ближе к старту продаж, который намечен на конец августа.

Как пишет портал «Колеса.ру», спереди Chery Tiggo 8 PRO Max мало изменился: на радиаторной решетке теперь блестящие ромбы вместо «точек». Главная же примета рестайлинга – это сделанные в виде единой плашки задние фонари. В салоне – переделанная передняя панель, под центральными дефлекторами вместо ряда физических клавиш установлена узкая сенсорная полоска, а рядом с ней помещена кнопка запуска мотора (у дореформенного Tiggo 8 PRO Max она на центральном тоннеле). Отдельного экрана управления климатом больше нет, вместо него у российской модификации кроссовера, судя по всему, бокс с крышкой.

Не исключено, что изменений по технической части у рестайлингового Tiggo 8 PRO Max не будет. В настоящее время кроссовер доступен в России с бензиновым двигателем 2.0 TGDI мощностью 197 л.c., который работает в сочетании с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DCT. Разгон до 100 км/ч занимает у полноприводного семиместного кроссовера 8,5 секунды, предельная скорость равна 195 км/ч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery завершила продажи в России компактного кроссовера Tiggo 4, поскольку покупатели отдают предпочтение технологичной версии модели – Tiggo 4 PRO. Между тем, модельный ряд Chery в нашей стране пополнил бизнес-седан Chery Arrizo 8, который с июня доступен к покупке у официальных дилеров. Осенью в нашей стране появится гибридный кроссовер Tiggo 7 PRO e+, а в следующем году – седан Arrizo 8 e+. Кроме того, в конце 2023-го или в начале будущего года на российском рынке ожидается флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

Фото: Chery