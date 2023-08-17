Концерн JLR в рамках обновления модельного ряда марки Jaguar откажется от электрокроссовера I-Pace и нескольких других выпускающихся автомобилей. Об этом изданию Autocar заявил глава британского автопроизводителя Адриан Марделл.

По его словам, в основу новых моделей британской марки ляжет специально разработанная платформа Jaguar Electrified Architecture (JEA), на основе которой создадут как минимум три новых электромобиля. Одним из них станет некий «четырехдверный GT», а данных о двух других новинках пока нет, пишет газета «Коммерсант».

Jaguar I-Pace сыграет свою роль связующего звена между текущим модельным рядом и грядущими премьерами, после чего будет снят с производства. Ожидается, что выпуск электрокроссовера завершат к 2025 году – на конец 2024-го намечена премьера первой новинки Jaguar, а на рынок она выйдет в первой половине 2025 года.

Напомним, электрический кроссовер Jaguar выпускается с 2018 года. По сегодняшний день I-Pace является единственным электромобилем в линейке британского бренда. Модель оснащается расположенными на каждой оси двумя электромоторами, которые вместе развивают максимальную мощность 400 л.с. и создают крутящий момент 696 Нм. Также на электромобиле установлена литий-ионная батарея емкостью 90 кВт/ч, позволяющая проезжать без подзарядки до 470 км (по циклу WLTP). С места до 100 км/ч I-Pace разгоняется за 4,8 секунд.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», британский автопроизводитель Jaguar Land Rover в мае 2023 года объявил о реструктуризации бизнеса и переименовании как материнской компании, так и марки Land Rover. Концерн теперь официально называется JLR, а в его состав входят сразу четыре марки – бренд Jaguar, а также новые марки Range Rover, Defender и Discovery, которые выросли из моделей Land Rover.

Фото: Jaguar