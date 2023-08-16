До России добрался кроссовер Chery Tiggo 3x за 2,35 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Chery Tiggo 3x, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2 млн 350 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 116 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

В оснащение модели, помимо прочего, входят обогрев лобового стекла, дистанционный запуск двигателя, парктроники, три подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, обогрев зеркал, бортовой компьютер, мультифункциональное рулевое колесо, адаптивный круиз-контроль, люк, светодиодные фары. Топовая версия получила мультимедиа с экраном 10,25 дюйма, а вот приборная панель – не цифровая, а аналоговая, с небольшим монохромным дисплеем в центре.