До России добрался кроссовер Chery Tiggo 3x за 2,35 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Chery Tiggo 3x, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2 млн 350 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 116 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.
В оснащение модели, помимо прочего, входят обогрев лобового стекла, дистанционный запуск двигателя, парктроники, три подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, обогрев зеркал, бортовой компьютер, мультифункциональное рулевое колесо, адаптивный круиз-контроль, люк, светодиодные фары. Топовая версия получила мультимедиа с экраном 10,25 дюйма, а вот приборная панель – не цифровая, а аналоговая, с небольшим монохромным дисплеем в центре.
Кроссовер Chery Tiggo 3x построен на переднеприводной платформе. Автомобиль имеет следующие габариты: 4200 мм в длину, 1760 мм в ширину и 1570 мм в высоту при колесной базе 2555 мм.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery завершила продажи в России компактного кроссовера Tiggo 4, поскольку покупатели отдают предпочтение технологичной версии модели – Tiggo 4 PRO. Между тем, модельный ряд Chery в нашей стране пополнил бизнес-седан Chery Arrizo 8, который с июня доступен к покупке у официальных дилеров. Осенью в нашей стране появится гибридный кроссовер Tiggo 7 PRO e+, а в следующем году – седан Arrizo 8 e+. Кроме того, в конце 2023-го или в начале будущего года на российском рынке ожидается флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.
Фото: www.autohome.com.cn