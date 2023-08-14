Sollers Atlant поднялся на второе место в рейтинге самых продаваемых моделей LCV

Если с 28-й по 30-ю недели 2023 года модель Sollers Atlant стабильно занимала четвертую строчку среди самых популярных легких коммерческих автомобилей (LCV) в России, то на 32-й неделе она поднялась сразу на второе место. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Как выяснилось, за период с 7 по 13 августа в нашей стране было реализовано 234 новых «атланта», что позволило занять им вторую позицию в модельном рейтинге. По этому показателю они уступают только безоговорочному лидеру рынка LCV – семейству GAZ Gazelle NEXT. За прошедшую неделю эти автомобили были проданы в количестве 822 единиц.

На третьем месте среди таких моделей расположился УАЗ 3909, недельный результат которого составил 140 реализованных экземпляров. В ТОП-5 здесь также вошли GAZ 3302 и GAZ 2752 (135 и 110 шт. соответственно). Отметим еще и УАЗ «Профи» (109 шт.), который тоже сумел преодолеть порог в сотню проданных машин. Результаты других моделей составили менее 100 штук.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Соллерс»