Рынок LCV с пробегом в 1 полугодии вырос на 16%

По данным агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2023 года в России было куплено 194,8 тыс. легких коммерческих автомобилей с пробегом. Это на 16% больше, чем в 1 полугодии прошлого года.

Более 40% от этого объема пришлось на отечественную марку GAZ – за полгода такие LCV разошлись на «вторичке» тиражом в 79,1 тыс. единиц. Второе место тут занимает другой российский бренд – UAZ. С января по июнь в нашей стране б/у коммерческие «уазики» были приобретены в количестве 15,1 тыс. штук. Кроме них, в ТОП-5 самых популярных марок на рынке подержанных LCV также попали: Volkswagen (12,6 тыс. шт.), Ford (11,5 тыс. шт.) и Mercedes-Benz (10,5 тыс. шт.).

В модельном рейтинге вторичного рынка LCV лидирует GAZ 3302, показатель которой в 1 полугодии составил 43,9 тыс. экземпляров. За ней располагается GAZ Gazelle NEXT с результатом 13,5 тыс. машин. Самой популярной иностранной моделью среди LCV с пробегом является Ford Transit (10,3 тыс. шт.). В пятерку лидеров здесь вошли еще GAZ 2705 и Nissan Serena/Vanette (7,3 тыс. и 6,2 тыс. шт. соответственно).

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Avito