Рестайлинговый Genesis G80 будет представлен в сентябре 2023 года

Корейский премиум-бренд Genesis обновит седан G80. Новинку представят широкой публике уже в сентябре, сообщает портал Speedme.

У новой версии автомобиля изменится решетка радиатора и бампер, а фары станут немного меньше. В интерьере седана появятся новые кресла, качество отделки салона получит более качественные материалы. Передняя панель в автомобиле также получит новый облик.

Genesis G80 будет оснащаться двигателем объемом 2,5 л и мощностью 300 л.с., а также 3,5-литровым мотором мощностью 375 л.с.

В Южной Корее продажи седана стартуют сразу после премьеры, а до США автомобиль доберется лишь в 2024 году.

Пока неизвестно, появится ли обновленная версия с электрическим двигателем. Но как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Genesis в 2021 году на Шанхайском автосалоне представлял электрическую версию седана G80. Седан стал первой моделью бренда на электротяге. Запас хода электрического G80 на одном заряде составляет 427 км (по данным научно-исследовательского центра Genesis в соответствии с нормами сертификации электромобилей, принятыми в Южной Корее), а зарядка аккумулятора с 10% до 80% с помощью зарядного устройства мощностью 350 кВт занимает менее 22 минут.

Фото: Genesis