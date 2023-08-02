Toyota показала новый Land Cruiser Prado, продажи которого начнутся в 2024 году

Сегодня, 2 августа, компания Toyota в ходе онлайн-трансляции представила новое (пятое по счету) поколение внедорожника Land Cruiser Prado, продажи которого начнутся весной 2024 года. При этом негласно модель уже окрестили «самой интересной автоновинкой августа».

Известно, что Prado 2024 построен на платформе премиального Lexus GX и получил схожий с ним кузов, включая двери, линию остекления и колесные арки. В профиль оба внедорожника выглядят вполне идентично (на фото). Длина нового «Прадо» увеличилась до 4925 мм, ширина составила 1980 мм, высота - 1870 мм. Клиренс равен 220 мм, угол въезда - 30 или 31 градусу (в зависимости от комплектации), а угол съезда - 22 градусам. Автомобилю также «вернули» радиаторную решетку в ретростиле.

Что касается силовых агрегатов, то базовым двигателем станет бензиновый атмосферный 2,7-литровый мотор (163 л.с.) в паре с 6-ступенчатой АКП. Также в линейке будет и 2,8-литровый турбодизель (204 л.с.), позже появится и гибридная версия.

Напомним, что с 9 августа 2023 года власти Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций приняли решение запретить экспорт в нашу страну автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л. И это значит, что новые «Прадо» смогут попадать в Россию только путем параллельного импорта - через Китай или другие страны, с которыми торговые отношения у нас не нарушены.

О том, какие автомобили могут пополнить наш рынок, читайте здесь.

Фото: Toyota