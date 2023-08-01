В российском каршеринге появились автомобили Changan

В каршеринговой компании «Ситидрайв» в ближайшее время будут доступны автомобили китайского бренда Changan. Для краткосрочной аренды будут предложены сразу две модели – Alsvin и CS55 Plus.

Как сообщает пресс-служба Changan, седан B-класса Alsvin будет представлен в последнем, третьем поколении. Автомобиль оснащен круиз-контролем, камерой заднего вида с динамической разметкой и камерой бокового обзора.

В кроссовере CS55 Plus установлены интеллектуальные «помощники» водителя – система предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений, ассистент движения в пробках (TJA), система контроля рядности движения (LDW/LCS) и интеллектуальный круиз-контроль. Салон автомобиля оборудован мультимедийной системой с 12,3-дюймовым с сенсорным дисплеем и встроенными Android Auto и CarPlay. В машине предусмотрена панорамная крыша и шумоизоляция.

Напомним, что в начале лета на российском рынке появился кроссовер Changan UNI-T. Под капотом установлен 4-цилиндровый бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л и мощностью 180 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».

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Фото: Changan