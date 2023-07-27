Mitsubishi представила пикап L200 нового поколения

Компания Mitsubishi представил новое поколение пикапа Triton/L200. В продажу новинка поступит уже этим летом, причем первым рынком для модели станет Таиланд, где и налажено ее производство. А в начале 2024 года (спустя 12 лет) модель вернется на рынок Японии.
Как пишет портал Autonews.ru, пикап получил новый дизайн передней части, выполненный в Х-образном стиле. Кроме того, у него двухэтажная оптика и большая решетка радиатора. На борту кузова есть Х-образные выштамповки, а в корме появились оригинальные фонари.
Главной особенностью новинки стала увеличенная на 60% жесткость кузова, что было достигнуто благодаря использованию высокопрочной стали. Автопроизводитель уверяет, что пикап нового поколения стал крупнее предыдущей генерации, но при этом вес увеличился незначительно. Габариты четырехдверной версии: 5360 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1815 мм в высоту. Колесная база – 3130 мм.
Интерьер нового Mitsubishi L200 получил горизонтально ориентированный планшет с переключателями по бокам, отдельный блок управления климатом, кнопки вспомогательных систем, в том числе помощи при спуске с горы, и поворотный селектор системы привода.
Новое поколение пикапа Triton/L200 оснащается дизельным двигателем Nissan 4N16, который доступен в трех вариантах форсировки: 150, 184 и 204 л.с. Вместе с ДВС может работать как 6-ступенчатая механическая коробка передач, так и «автомат» с таким же количеством ступеней. Привод – полный.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mitsubishi представила компактный хэтчбек Colt нового поколения, который поступит в продажу на европейском рынке осенью 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года будут представлены еще две новинки от Mitsubishi. Так, в ближайшее время дебютирует гибридный Xpander нового поколения, а также еще одна новинка, о которой известно лишь то, что это будет серийное воплощение концепт-кара XFC Concept. Кроссовер для развивающихся стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) получит высокий дорожный просвет и систему выбора режимов движения: предусмотрены четыре режима: Normal, Wet, Gravel и Mud, причем Wet разрабатывался именно для эксплуатации в азиатских странах.
Фото: Mitsubishi