Mitsubishi представила пикап L200 нового поколения

Компания Mitsubishi представил новое поколение пикапа Triton/L200. В продажу новинка поступит уже этим летом, причем первым рынком для модели станет Таиланд, где и налажено ее производство. А в начале 2024 года (спустя 12 лет) модель вернется на рынок Японии.

Как пишет портал Autonews.ru, пикап получил новый дизайн передней части, выполненный в Х-образном стиле. Кроме того, у него двухэтажная оптика и большая решетка радиатора. На борту кузова есть Х-образные выштамповки, а в корме появились оригинальные фонари.

Главной особенностью новинки стала увеличенная на 60% жесткость кузова, что было достигнуто благодаря использованию высокопрочной стали. Автопроизводитель уверяет, что пикап нового поколения стал крупнее предыдущей генерации, но при этом вес увеличился незначительно. Габариты четырехдверной версии: 5360 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1815 мм в высоту. Колесная база – 3130 мм.

Интерьер нового Mitsubishi L200 получил горизонтально ориентированный планшет с переключателями по бокам, отдельный блок управления климатом, кнопки вспомогательных систем, в том числе помощи при спуске с горы, и поворотный селектор системы привода.