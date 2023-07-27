Toyota частично раскрыла дизайн нового Land Cruiser Prado

Компания Toyota показала, как будет выглядеть передняя часть кузова нового Land Cruiser Prado. Официальная премьера автомобиля состоится 2 августа 2023 года, пишет портал Motor.ru.

На опубликованной фотографии будущий «Прадо» изображен на фоне Toyota Land Cruiser FJ62, который выпускался до 1990 года. Подобный прием позволяет провести параллели с классическим внедорожником. Судя по снимку, новый Land Cruiser Prado получил прямоугольную головную оптику, а также массивную радиаторную решетку с крупной надписью Toyota. Аналогичный дизайн использовался для внедорожников прошлых лет.

Кроме того, на фотографии можно рассмотреть боковую часть переднего бампера и рельефный капот. Новое поколение Land Cruiser Prado построено на одной платформе с новым Lexus GX. При этом в моторную гамму внедорожника войдут исключительно четырехцилиндровые двигатели.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Toyota поделилась планами вывести на мировой рынок электрокары с новейшими твердотельными батареями. Японские инженеры рассказали, что новое поколение аккумуляторов будет заряжаться до 100% в течение 10 минут, а запас хода разработок будет составлять как минимум 1 тыс. км. Более того, Toyota планирует со временем увеличить ресурс батарей электромобилей: как минимум до 1,2 тыс. км или даже 1,5 тыс. км на одной подзарядке. Представители японского автоконцерна предполагают, что половина реализуемых в 2030 году электромобилей Toyota будут оборудованы батареями нового поколения.

Кроме того, разработчики занимаются развитием водородных двигателей. По словам представителей Toyota, автомобили на водородном топливе не хуже электромобилей справляются с улучшением экологической окружающей обстановки.

Фото: Toyota