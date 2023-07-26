Subaru представила «заряженное» купе BRZ tS

Компания Subaru представила новую модификацию купе BRZ – исполнение tS, адаптированное под гоночную трассу. Стоимость спорткара будет объявлена ближе к старту продаж, который состоится в следующем году.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил амортизаторы Hitachi со специальными настройками, более производительные тормоза Brembo, а также новые 18-дюймовые колеса с покрышками Michelin Pilot Sport 4. Также купе BRZ tS стало первой моделью Subaru, у которой фирменный комплекс систем помощи водителю EyeSight сочетается с механической коробкой передач.

Внешний вид BRZ tS отличается черной крышей и темно-серыми дисками, а в салоне новой версии предусмотрены комбинированная отделка черной кожей и нубуком с прострочкой синей нитью. По уровню оснащения новинка повторяет базовое купе в комплектации Limited.

Технически Subaru BRZ tS не отличается от прочих версий и оснащается атмосферным 2,4-литровым оппозитным двигателем мощностью 228 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой «механикой».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Subaru представила «дикий» Crosstrek Wilderness, который стал уже третьей моделью линейки после ориентированных на бездорожье Forester и Outback. Производство новинки будет налажено на заводе в штате Индиана, а продажи запустят осенью – вслед за обычным Crosstrek третьего поколения. Самый внедорожный Crosstrek оценили в 32 тыс. долларов.

Фото: Subaru