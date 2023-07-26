Chevrolet готовит новое поколение электромобиля Bolt

Американский автопроизводитель Chevrolet анонсировал выход нового поколения популярного электромобиля Bolt. Как отметила председатель и главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра, сегодняшний Bolt обеспечивает рекордные продажи и одни из самых высоких показателей удовлетворенности и лояльности клиентов в отрасли.

Как пишет портал «Автоновости дня», использование различных технологических достижений Ultium и Ultifi поможет GM вернуть эту популярную модель на рынок в кратчайшие сроки. Правда, конкретные сроки выхода следующего поколения Chevrolet Bolt пока неизвестны. Их вместе с другими подробностями автопроизводитель пообещал объявить позднее.

Как ожидается, новый Chevrolet Bolt присоединится к растущей линейке полностью электрических моделей Chevrolet, три из которых появятся на рынке в этом году. Это Chevrolet Silverado EV, Blazer EV и Equinox EV.

Напомним, оригинальный Chevrolet Bolt появился на рынке в 2017 году и сразу изменил правила игры, став первым массовым электромобилем с большим запасом хода и доступной ценой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский автоконцерн General Motors возвращается на европейский рынок с новыми электромобилями. Модели, построенные на платформе Ultium, в первую очередь окажутся на рынке стран Скандинавии, где наблюдается повышенный спрос на электрокары: Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. Это должно произойти осенью 2023 года, после чего GM представит свои автомобили на рынках других европейских стран. Какие именно автомобили американского концерна окажутся на европейском рынке, официально не раскрывается. Однако по данным источников, среди них будет Cadillac Lyriq, а такде, возможно, электрические кроссоверы: компактный Chevrolet Equinox EV и среднеразмерный Blazer EV. Напомним, GM значительно сократил свое присутствие в Европе в 2017 году, когда концерн продал европейской группе PSA бренды Opel и Vauxhall. После этого американский концерн поставлял в Европу небольшими партиями Chevrolet Camaro, Corvette и Cadillac XT4.

Фото: Chevrolet