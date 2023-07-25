Рассекречена внешность обновленного Kia Sorento

Компания Kia опубликовала тизер обновленного кроссовера Sorento, премьера которого состоится в августе этого года. Напомним, Sorento четвертого поколения был представлен совсем недавно, в 2020 году, однако корейская марка уже готовится к первому рестайлингу модели, пишет портал Motor.ru.

Судя по опубликованной фотографии, кроссовер получит новый дизайн с явными отсылками к электрокару EV9 и хэтчбеку Picanto и будет дальше развивать философию дизайна Opposites United, которую Kia впервые использовала для EV6. По неофициальным данным, задняя часть кузова Sorento тоже претерпит небольшие изменения – например, появится перемычка между фонарями или поменяется их рисунок.

В салоне ожидаются усовершенствованная медиасистема, улучшенные материалы отделки и новый руль. Расширится и список электронных ассистентов, причем часть из них может перейти из опциональных в стандартные.

А вот моторная гамма Kia Sorento после рестайлинга, скорее всего, останется прежней. В настоящее время в зависимости от рынка Sorento доступен с бензиновыми «четверками» 2.5 (182 – 285 л.с., 232 – 422 Нм), атмосферным V6 3.5 (272 л.с., 331 Нм), гибридными силовыми установками на базе турбомотора 1.6 T-GDi (230 – 265 л.с., 350 Нм) и с дизельным Smartstream D2.2 CRDi мощностью 202 л.с. и 441 Нм крутящего момента. Коробка – 8-диапазонный «автомат» для машин с обычным ДВС и 6-диапазонный для гибридов. Привод может быть как передним, так и полным.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Kia считает заряжаемые гибриды бесперспективными, поскольку потребители не понимают концепции бензин-электрических систем, что неминуемо сказывается на спросе. Тем не менее полностью отказываться от PHEV в Kia не собираются. Кстати, скепсис Kia к заряжаемым гибридам разделяют в компании Mercedes-Benz, которая 1,5 года назад прекратила разработку принципиально новых бензин-электрических моделей, чтобы сфокусироваться на полноценных электромобилях.

Фото: Korean Car Blog