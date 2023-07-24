В Белоруссии начались поставки дилерам кроссоверов BelGee X50

Первая партия новеньких белорусских кроссоверов BelGee X50, сошедших с конвейера завода «БЕЛДЖИ», прошла приемку и теперь отгружается в салоны белорусских дилеров, сообщает Quto.ru. Автомобиль поставлен на конвейер вместо известной россиянам китайской модели Geely Coolray.

Эксперты отмечают, что новинка рынка мало чем отличается от кроссовера Coolray: у нее просто другие шильдики. На решетке радиатора автомобиля теперь установлена эмблема автозавода, а на крышке багажника вместо надписи GEELY теперь можно увидеть BELGEE.

Но главное отличие не в этом, утверждает директор предприятия Геннадий Свидерский. В начале июля, давая интервью средствам массовой информации, топ-менеджер рассказал о том, что предприятие расширяет свою лицензию и начинает внедрять локализованные компоненты. «Теперь это уже наша ответственность за комплектующие этого автомобиля», - объяснял Свидерский. В новой модели локализованы шины (от «Белшины») и аккумуляторы, а стекла теперь поставляет российское предприятие. Список локализованных комплектующих планируется расширять и дальше.

Под каким именем кроссовер будет поступать в Россию, пока не известно. На официальном сайте «БЕЛДЖИ» в модельном ряду пока по-прежнему значится Geely Coolray.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке? Об этом можно узнать в «Календаре новинок».

Фото: «БЕЛДЖИ»