Седан Volkswagen Passat стал доступен в России за 4,15 млн рублей

На российском авторынке появился седан Volkswagen Passat, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость модели составляет 4 млн 150 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен двигатель 2,0 TSI мощностью 190 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. В оснащение седана, помимо прочего, входят адаптивный круиз-контроль, подруливание, панорамная крыша, обдув сидений, трехзонный климат-контроль, CarPlay и др.

Ранее стало известно, что грядущей осенью Volkswagen проведет мировую премьеру нового поколения Passat, которое в процессе изменения структуры рынка и спроса будет предложено только в кузове универсал. В свою очередь, отказ от седана Passat марка компенсирует электрическим Volkswagen ID.7, представленного минувшей весной. В основе «Пассата» новой генерации лежит платформа MQB Evo, которая роднит его с другой важной новинкой Volkswagen – новым Tiguan.

Фото: Volkswagen