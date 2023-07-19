Электрокроссовер Voyah Free EVR получил русифицированную мультимедиа

Премиальный электрокроссовер Voyah Free EVR получил русифицированное меню мультимедиа. Модель с новым софтом стала доступна для покупки во всех официальных дилерских центрах Voyah в России с июля 2023 года. Обновить программное обеспечение мультимедийного комплекса, русифицировав меню, могут и текущие владельцы люксовых электромобилей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В ближайшее время новая прошивка на русском языке также появится для всех моделей премиального бренда Voyah, официально поставляемых в Россию. Кроме того, в настоящий момент идет работа над процессом интеграции русифицированных развлекательных сервисов и навигационной системы.

Напомним, помимо электрокроссовера Voyah Free продуктовая линейка бренда Voyah на российском рынке включает в себя роскошный минивэн Dream в электрической и гибридной версиях, а также электрический бизнес-седан Passion.