Электрокроссовер Voyah Free EVR получил русифицированную мультимедиа

Премиальный электрокроссовер Voyah Free EVR получил русифицированное меню мультимедиа. Модель с новым софтом стала доступна для покупки во всех официальных дилерских центрах Voyah в России с июля 2023 года. Обновить программное обеспечение мультимедийного комплекса, русифицировав меню, могут и текущие владельцы люксовых электромобилей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
В ближайшее время новая прошивка на русском языке также появится для всех моделей премиального бренда Voyah, официально поставляемых в Россию. Кроме того, в настоящий момент идет работа над процессом интеграции русифицированных развлекательных сервисов и навигационной системы.
Напомним, помимо электрокроссовера Voyah Free продуктовая линейка бренда Voyah на российском рынке включает в себя роскошный минивэн Dream в электрической и гибридной версиях, а также электрический бизнес-седан Passion.
Как отмечает руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев, у нового седана Passion нет гибридной версии, которая могла бы привлечь большее количество покупателей. Скорее всего, бестселлером бренда Voyah в России так и останется кроссовер Free, а Passion обойдет по продажам более дорогой минивэн Dream.
По итогам 1 полугодия 2023 года в России было продано 284 электромобиля марки Voyah, из них 61 - в июне. Такие данные* привели эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июня 2023 года», видеозапись которого доступна здесь.
* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») - совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Voyah, АВТОСТАТ