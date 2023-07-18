Автомобили с пробегом за полгода стали дороже на 8%

Средняя цена* подержанного легкового автомобиля в июле 2023 года достигла 1 млн 417,6 тыс. рублей. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовке обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Эксперты отмечают, что по отношению к июню этот показатель вырос на 0,6% или 8,3 тыс. рублей. Если же сравнивать его с тем, что был в январе, то за прошедшие полгода автомобили с пробегом подорожали на 7,8%. В денежном выражении это составляет 102,7 тыс. рублей. В годовом же сравнении (к июлю 2022-го) легковые машины на «вторичке» стали дороже на 15,8%, т.е. на 193,6 тыс. рублей.

Более подробная информация о стоимости б/у автомобилей в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и прочим критериям содержится здесь.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ