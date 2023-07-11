Производство электрокроссовера Evolute i-JET начнется в августе 2023 года

Компания «Моторинвест» в августе планирует начать производство электрокроссовера Evolute i-JET, а продажи – в сентябре. Об этом агентству «ТАСС» сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников в кулуарах выставки «Иннопром-2023». Кроме того, в конце третьего квартала 2023-го «Моторинвест» планирует вывести на рынок семиместный минивэн под названием i-VAN, тем самым снизив дефицит в сегменте MPV.

Напомним, Evolute стал первым отечественным брендом электромобилей, чье производство стартовало на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в сентябре 2022 года. В настоящее время на рынке представлены две модели электрокаров Evolute – седан i-PRO и кроссовер i-JOY. В ближайшем будущем липецкий завод начнет производство флагманского кроссовера – Evolute i-SKY. Таким образом, на липецком предприятии планируется выпускать пять электрических моделей Evolute. При этом, по словам Андрея Резникова, в компании «Моторинвест» изучают возможность расширения модельного ряда в сторону гибридов, поскольку рынок электромобилей в России пока недостаточно развит, а гибридные машины являются переходными между ДВС и электротранспортом.

По данным АО «ППК», в первом полугодии 2023 года на регистрационный учет встало 863 электрокара Evolute, а совокупный объем реализации моделей Evolute с момента выхода на рынок достиг 1115 экземпляров.

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