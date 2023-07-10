Производство серийной партии минивэнов Aurus Arsenal начнется в 2024 году | АВТОСТАТ

Производство серийной партии минивэнов Aurus Arsenal начнется в 2024 году

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Производство небольшой серийной партии минивэнов Aurus Arsenal планируется начать в 2024 году. Об этом агентству «ТАСС» сообщил генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров на XIII международной промышленной выставке «Иннопром-2023».

Согласно ОТТС на премиальный минивэн Aurus Arsenal, опубликованному ранее в открытой базе Росстандарта, длина модели составляет 5980 мм, а ширина – 2020 мм. Размер колесной базы равен 3550 мм. Посадочная формула у машины 2 + 2 + 2 + 2. Полноприводный минивэн получил гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8, действующего вместе с компактным электрическим агрегатом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность агрегатов – 600 л.с.

Фото: Aurus

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоновинкипремиум-маркиaurusaurus arsenal

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