Дилеры привезли кроссовер Geely Boyue Cool за 2,9 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Geely Boyue Cool – прямой наследник «короткого» Atlas. Официально новинка в нашу страну не поставляется. Стоимость автомобиля составляет 2 млн 920 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Выставленный на продажу кроссовер оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 181 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Разгон до первой «сотни» занимает 7,9 сек.

Geely Boyue Cool создан на модульной платформе, разработанной совместно с Volvo. Колесная база выросла с 2670 до 2701 мм, при этом длина кузова уменьшилась – с 4544 до 4510 мм.

Модель получила полностью пересмотренный салон, в центре которого – планшет диагональю 13,2 дюйма. Через него осуществляется физическая настройка климат-контроля и других опций комфорта, а также доступно управление голосом.

Автомобиль оснащен системой распознавания лиц, которая нужна в том числе для активации предустановленных настроек под каждого водителя: положения рулевой колонки и кресла, зеркал, радиостанции и т.д. Кроме того, Geely Boyue Cool получил интеллектуальный круиз-контроль, который умеет распознавать пешеходов, следит за разметкой и знаками, помогает стабилизировать автомобиль в случае возникновения экстренных ситуаций.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился кроссовер Geely Haoyue L, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 3 млн 850 тыс. рублей. Под капотом автомобиля установлен разработанный Volvo 2-литровый турбодвигатель мощностью 218 л.с., который работает в сочетании с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод у модели исключительно передний.

Напомним, модельный ряд Geely, официально представленный в России, включает компактный кроссовер Coolray, кроссовер C-сегмента Atlas Pro с системой мягкого гибрида, купе-кроссовер Tugella и флагманский кроссовер D-сегмента Monjaro. В ближайшие месяцы ожидается появление новой модели Geely – седана С-класса Emgrand 7.

Фото: Geely