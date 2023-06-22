Иранская SAIPA представила новый седан Sahand

Иранский автопроизводитель SAIPA представил новый седан Sahand. Новинка стала обновленной версией седана Saina, который в свою очередь представляет собой модернизированную модель Tiba, чей дебют состоялся в 2009 году. Все они построены на платформе модели Kia Pride, пишет «Газета.Ru».

Седан SAIPA Sahand получил новую оптику, бамперы и решетку радиатора, а также салон с двухцветной отделкой, скошенным снизу рулевым колесом и экраном мультимедийной системы.

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 90 л.с. (137 Нм), который также подвергся доработкам. Он сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором, тяга передается на передние колеса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Бест Моторс» занимается сертификацией автомобилей иранского бренда SAIPA и формированием дилерской сети в России. Первыми поступят в продажу хэтчбек Quik, а также седаны Saina и Shahin – основные модели иранского автопроизводителя SAIPA. В дальнейшем на российском рынке ожидаются кросс-хэтчбек SAIPA Atlas, а также новый кроссовер, который еще не представлен даже на иранском рынке. Кроме того, в Россию планируется поставлять пикапы дочернего бренда Zamyad, а также SAIPA-151 и Padra.

Фото: khodrobank.com