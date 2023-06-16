Автозавод «Москвич» раскрыл планы по выпуску лифтбека «Москвич 6» в 2023 году | АВТОСТАТ

Автозавод «Москвич» раскрыл планы по выпуску лифтбека «Москвич 6» в 2023 году

0

Москвич 6

Автопром в России. Итоги 2022 года, перспективы
Все готовые отчёты

Автомобильный завод «Москвич», который в сентябре планирует начать продажи лифтбека «Москвич 6», до конца года выпустит несколько тысяч таких автомобилей. Об этом агентству «ТАСС» сообщил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

Лифтбек С-класса «Москвич 6» имеет следующие габариты: 4780 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1492 мм в высоту, колесная база равна 2770 мм. Автомобиль получил просторный багажник, панорамную крышу, атмосферную подсветку салона. Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функцией автоматического складывания боковых зеркал, камерой с обзором на 360 градусов и электроприводом двери багажника.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо лифтбека «Москвич 6», до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера, название которого пока не раскрывается. Напомним, в ноябре прошлого года автомобильный завод «Москвич» начал серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e».

Фото: «Москвич»

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоновинкимосквичмосквич 6

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно