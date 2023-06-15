Chery раскрыла комплектации бизнес-седана Arrizo 8

Интерьер салона Arrizo 8 в комплектации Prestige выполнен в черном цвете и декорирован стильными серыми и хромированными элементами. У сидений кожаная отделка, электрическая регулировка положения водительского сидения в шести направлениях (пассажирского – в четырех) с функцией памяти, передние сидения оборудованы функцией вентиляции. Комплекс системы мультимедиа представлен единым сдвоенным экраном с бортовым цифровым экраном общей диагональю 24,6 дюймов. Беспроводная зарядка для смартфона, видеорегистратор, голосовое управление, штатная навигация, 8 музыкальных динамиков, атмосферная подсветка интерьера, Android Auto/Apple CarPlay также входят в штатный перечень комплектации Prestige.

В стартовой комплектации Prestige (от 3 млн 399 тыс. 900 руб.) седан Arrizo 8 получил 18-дюймовые двухцветные алюминиевые литые диски, полностью светодиодную оптику (фары основного света, передние дневные ходовые огни, задние фонари), передние противотуманные фары, боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов, передние и задние датчики парковки, систему мониторинга слепых зон (BSD), антиблокировочную тормозную систему (ABS), систему стабилизации курсовой устойчивости (ESС), шесть подушек безопасности, датчик света, датчик дождя, акустические передние стекла, полноразмерное запасное колесо, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане), дистанционное управление открытием двери багажника и система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона.

Компания Chery раскрыла комплектации Prestige и Ultimate бизнес-седана Arrizo 8, а также подробности его интерьера. Подробности оборудования специальной лимитированной версии Ultimate SE будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится до конца июня, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Оснащение комплектации Ultimate (от 3 млн 499 тыс. 900 руб.) дополнительно включает панорамную крышу с люком, 12 музыкальных динамиков, ассистента смены полосы (LCA), предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW), предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA), систему предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB), автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC), десять подушек безопасности, водительское сиденье дополняется электрической регулировкой поясничного упора, пассажирские сиденья второго ряда оборудованы авиационными подголовниками, встроенный ароматизатор воздуха.

Седан Chery Arrizo 8 построен на модульной платформе M1X, которая предоставляет больше простора в передней и задней частях салона, что позволяет с комфортом расположиться водителю и пассажирам. Автомобиль имеет следующие габариты: 4757 мм в длину, 1832 мм в ширину и 1469 мм высоту при колесной базе 2770 мм. Дорожный просвет равен 144 мм. У Chery Arrizo 8 установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и задняя многорычажная независимая подвеска.

Под капотом Chery Arrizo 8 установлен двигатель третьего поколения 1.6TGDI мощностью 186 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT. Разгон до 100 км/ч у автомобиля занимает 8,9 сек. Максимальная скорость составляет 205 км/ч.

Как отмечает директор направления новых автомобилей компании «Автополе» Владислав Прасолов, компания Chery специально подготовила для Arrizo 8 три комплектации, чтобы удовлетворить запросы всех потенциальных клиентов. «Предполагаю, что наиболее востребованной будет версия Ultimate, потому что доплата всего 100 тысяч, но уровень опций выше. Не такая существенная сумма, чтобы отказываться от дополнительных опций», – рассуждает эксперт. По его оценкам, продажи Arrizo 8 будут примерно на уровне кроссовера Tiggo 8 Pro, заняв до 10% в общем объеме реализации Chery в России.

В свою очередь, исполнительного директора компании Expocar Сергей Фирсов считает, что новинка без труда станет альтернативой Toyota Camry и Kia K5, которые сегодня поставляются по съеме параллельного импорта, благодаря более низкой цене, гарантии производителя и отлаженному сервисному обслуживанию.

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Фото: Chery