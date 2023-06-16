Tesla раскрыла планы по производству пикапов Cybertruck

Американская компания Tesla намерена ежегодно производить 375 тыс. пикапов Cybertruck. Согласно данным неофициального ресурса Tesla Reservation Tracker, число предварительных заказов на электропикап превышает 1,8 млн штук.

Как пишет агентство «Финмаркет», представленный в 2019 году Tesla Cybertruck ориентирован на рынок Северной Америки и будет выпускаться на заводе компании в Остине (штат Техас). Глава Tesla Илон Маск ранее сообщал, что продажи Cybertruck начнутся в этом году и могут составить 250-500 тыс. единиц в год. Ближе к концу третьего квартала ожидается мероприятие, посвященное началу поставок. Аналитики прогнозируют, что объемы производства Tesla Cybertruck составят менее 100 тыс. единиц в 2024 году и около 240 тыс. единиц к 2027 году, указывает Barron''s.

Между тем, дилер Moscow Tesla Club пообещал привезти в Россию электрические пикапы Tesla Cybertruck уже в 2023 году. Ожидается, что цены на модель будут варьироваться от 4 до 7 млн рублей в зависимости от комплектации. Самые дешевые версии автомобиля будут иметь один электромотор на задней оси. Разгон до первой «сотни» составит 6,5 сек. В «среднем» исполнении Tesla Cybertruck получит два электромотора и полный привод. Разгон до 100 км/ч уменьшится и составит 4,5 сек. Топовой версией станет трехмоторная модификация, которая сможет достигать первые 100 км/ч за 2,9 сек. Емкость батареи не раскрывается, однако запас хода самой дорогой комплектации превысит 800 км на одном заряде.

Фото: Tesla