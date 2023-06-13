Дилеры привезли кроссовер Chery Tiggo 7 Plus за 2,9 млн рублей

На российском авторынке появился новый кроссовер Chery Tiggo 7 Plus, который официально в нашей страну не поставляется. Новинка предлагается в максимальной комплектации по цене 2 млн 895 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

В оснащение модели, помимо прочего, входят проекционный дисплей с дополненной реальностью, адаптивный контроль с ассистентами удержания в полосе и контроля расстояния до впереди идущей машины, панорамная крыша, аудиосистема Sony.

Салон Chery Tiggo 7 Plus отличается цифровым кокпитом диагональю 24,6 дюйма, пересмотренной центральной консолью, которая лишилась громоздкой сенсорной панели климат-контроля с двумя вращающимися регуляторами, перекомпонованным центральным тоннелем с другим селектором трансмиссии. Также Chery оснастила автомобиль совершенно новыми передними креслами с подголовниками, практически бесшовно интегрированными в спинку.

Под капотом Chery Tiggo 7 Plus установлен двигатель 1.6 TGDI мощностью 197 л.с. (290 Нм), который работает в сочетании 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Напомним, ранее компания Chery объявила цены на новый бизнес-седан Arrizo 8, который поступит в продажу до конца июня. Новинка будет доступна в комплектациях Prestige (3 млн 399 тыс. 900 руб.), Ultimate (3 млн 499 тыс. 900 руб.) и специальной лимитированной версии Ultimate SE (3 млн 549 тыс. 900 руб.). Кроме того, осенью 2023-го компания Chery представит на российском рынке в нашей стране гибридный кроссовер Tiggo 7 PRO e+, а в следующем году – седан Arrizo 8 e+. Кроме того, в конце 2023-го или в начале следующего года в нашей стране ожидается флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

Фото: www.autohome.com.cn