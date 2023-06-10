Honda представила компактный кроссовер Elevate

Японская компания Honda представила в Индии новый компактный кроссовер Elevate, который поступит в продажу на местном рынке до конца 2023 года.

Как пишет портал Autonews.ru, новинка разработана на платформе Honda Global Small Car, которую делит с компактом Honda Fit/Jazz. Кроссовер имеет следующие габариты: 4312 мм в длину, 1790 мм в ширину и 1650 мм в высоту при колесной базе 2650 мм. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый двигатель мощностью 121 л.с. (145 Нм), который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Салон Honda Elevate получил двухцветную переднюю панель, 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, 7-дюймовую приборную панель и трехспицевый мультируль. В оснащение модели, помимо прочего, входят шесть подушек безопасности, система контроля устойчивости, система автоматического торможения перед препятствием и адаптивный круиз-контроль.