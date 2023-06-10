Honda представила компактный кроссовер Elevate

Японская компания Honda представила в Индии новый компактный кроссовер Elevate, который поступит в продажу на местном рынке до конца 2023 года.
Как пишет портал Autonews.ru, новинка разработана на платформе Honda Global Small Car, которую делит с компактом Honda Fit/Jazz. Кроссовер имеет следующие габариты: 4312 мм в длину, 1790 мм в ширину и 1650 мм в высоту при колесной базе 2650 мм. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый двигатель мощностью 121 л.с. (145 Нм), который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.
Салон Honda Elevate получил двухцветную переднюю панель, 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, 7-дюймовую приборную панель и трехспицевый мультируль. В оснащение модели, помимо прочего, входят шесть подушек безопасности, система контроля устойчивости, система автоматического торможения перед препятствием и адаптивный круиз-контроль.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автоконцерн Honda, поставивший целью к 2040 году выпускать исключительно электромобили и автомобили на топливных элементах, планирует заключать новые и укреплять существующие стратегические партнерства в сфере поставок аккумуляторов и сырья для их производства. Компания намерена производить более 2 млн электромобилей в год к 2030 году.
Так, в 2024 году на американский рынок выйдут две модели электромобилей – Honda Prologue и Acura ZDX, выпускаемые совместно с General Motors. В 2025 году в США появится электромобиль, основанный на собственной платформе Honda. В Японии, где спрос на электромобили постепенно растет, компания начнет продавать электроминивэн N-VAN в первом полугодии 2024 года, а в 2025 году запустит в продажу электромобили N-ONE. В 2026 году Honda планирует вывести на японский рынок еще две модели небольших электромобилей. В Китае автопроизводитель намерен представить 10 новых моделей электромобилей к 2027 году. Honda планирует продавать в КНР исключительно электромобили и машины на топливных элементах уже с 2035 года – раньше, чем в остальные страны.
Фото: Honda