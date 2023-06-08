Дилеры привезли EXEED Yaoguang до начала официальных продаж

Официальные продажи купе-кроссовера EXEED RX должны начаться в России этим летом, но частные дилеры уже везут автомобили из Китая, где модель представлена под названием Yaoguang. Новинка предлагается в топовой комплектации по цене от 4 млн 050 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Напомним, купе-кроссовер EXEED Yaoguang вышел на рынок Китая в начале 2023 года. Автомобиль построен на модернизированной платформе M3X. Длина кузова составляет 4781 мм, размер колесной базы – 2815 мм. На китайском рынке модель предлагается с 2-литровым турбированным двигателем мощностью 261 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода.

Новый EXEED Yaoguang отличает безрамочный дизайн решетки радиатора, а также конструкция сдвижной крыши в стиле кабины истребителя. В сочетании с задним спойлером и фонарями это решение визуально увеличивает ширину автомобиля и придает эффект низкой посадки, подчеркивая его узнаваемую внешность. Колесная база составляет 2815 мм, что позволяет EXEED Yaoguang обеспечить лучшие показатели по простору салона в своем классе.

Интерьер EXEED Yaoguang получил 24,6-дюймовый изогнутый экран, D-образное многофункциональное рулевое колесо, электронный переключатель передач и физические кнопки с огранкой в стиле алмаза. Аудиосистема Sony с 14 динамиками создает объемное звучание в любой точке салона. В интерьере использованы сиденья с отделкой перфорированной кожей наппа, что создает комфорт каждому пассажиру.

Среди передовых технологий стоит отметить высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и новую подвеску CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов. Кроме того, впервые на EXEED Yaoguang появилась новая концепция переключения передач с помощью подрулевого селектора, а управление ключевыми функциями осуществляется с помощью сенсорных кнопок, расположенных на руле. Система кругового обзора реализована в формате 540°, что позволяет увидеть не только состояние среды вокруг автомобиля, но и под ним. В дальней дороге водитель и пассажиры смогут оценить удобство новых кожаных сидений со множеством настроек, вентиляцией и сиденьем повышенной комфортности для пассажира спереди с массажем и оттоманкой. В оснащение EXEED Yaoguang также входит функция ионизации и ароматизации воздуха с возможностью выбора из трех ароматов.

Фото: ЕXEED