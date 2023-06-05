Дилеры привезли электрический лифтбек Polestar 2 за 4,29 млн рублей

Российские дилеры привезли электрический лифтбек Polestar 2, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 4 млн 290 тыс. рублей, пишет портал Autonews.ru.

Лифтбек Polestar 2, который с 2020 года производится на китайском предприятии в городе Чжэцзян, имеет следующие габариты: 4606 мм в длину, 1859 мм в ширину и 1482 мм в высоту при колесной базе 2735 мм. В оснащение автомобиля входят электрообогрев боковых зеркал, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроники, люк в крыше, подогрев передних сидений, система помощи при парковке, мультимедийная система, камера заднего вида и др.

Базируется Polestar 2 на платформе CMA, которая была разработана совместно с китайской компанией Geely. В России для покупки доступна версия с одним электромотором на передней оси. Его мощность составляет 231 л.с. и 330 Нм. Разгон до первой «сотни» занимает 7,4 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Емкость батареи составляет 78 кВт-ч, что позволяет преодолевать до 551 км на одной зарядке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Geely и Volvo совместными усилиями разработали новый большой кроссовер под названием Polestar 3. Производство модели стартует летом 2023 года на заводе в Китае. Позже выпуск наладят и на заводе Volvo в США. В продажу на европейском рынке новинка поступит осенью по цене от 90 тыс. евро.

Кроссовер Polestar 3 построен на китайской платформе SEA. Длина автомобиля составляет 4900 мм, а размер колесной базы равен 2985 мм. Дорожный просвет – 211 мм. Машина получила T-образные дневные ходовые огни, рельефный капот, панорамную крышу, антикрыло, необычные зеркала заднего вида и 21-дюймовые колесные диски. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,29.

Салон Polestar 3 выполнен в минималистичном дизайне. Автомобиль оборудован небольшой цифровой приборной панелью, вертикальным дисплеем мультимедийной системы и проекционным экраном. Кресла получили обивку из искусственной кожи или натуральной шерсти.

Кроссовер оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 517 л.с. и системой полного привода. Автомобиль также получил пневматические стойки, адаптивные амортизаторы и четырехпоршневые тормоза Brembo. Разгон до «сотни» занимает у машины 4,7 сек. Запас хода электрокара составляет 610 км. Максимальная скорость – 210 км/ч.

Фото: Polestar





