В России появился кроссовер Mazda CX-3 по цене от 1,2 млн рублей

На российском авторынке появился компактный кроссовер Mazda CX-3, который официально в нашей стране не был представлен. Стоимость новинки составляет от 1,2 млн до 1,7 млн рублей в зависимости от дилера, пишет «Газета.Ru».

В моторную гамму Mazda CX-3 входят атмосферный 2-литровый бензиновый агрегат (150 л.с.) и 1,8-литровый дизельный двигатель (116 л.с.). На японском рынке также доступна модификация с 1,5-литровым «атмосферником».

По размерам кузова Mazda CX-3 схожа с компактным кроссовером Hyundai Creta. Модель имеет правое расположение руля и предлагается как с передним, так и с полным приводом. В оснащение кроссовера, помимо прочего, входят 8-дюймовый дисплей мультимедиа, адаптивные фары и светодиодная оптика, обогрев руля, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, беспроводная зарядка смартфона и другие опции.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился электрический кроссовер Mazda CX-30, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость модели составляет 3 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2022 года компания Mazda объявила об уходе с российского рынка и передаче группе «Соллерс» своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Сделка совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет.

Фото: Mazda