Дилер привезет в Россию пикап Tesla Cybertruck по цене от 4 млн рублей

Дилер Moscow Tesla Club в 2023 году привезет в Россию электрические пикапы Tesla Cybertruck. Ожидается, что цены на модель будут варьироваться от 4 до 7 млн рублей в зависимости от комплектации, пишет портал Autonews.ru.

Самые дешевые версии автомобиля будут иметь один электромотор на задней оси. Разгон до первой «сотни» составит 6,5 сек. В «среднем» исполнении Tesla Cybertruck получит два электромотора и полный привод. Разгон до 100 км/ч уменьшится и составит 4,5 сек. Топовой версией станет трехмоторная модификация, которая сможет достигать первые 100 км/ч за 2,9 сек. Емкость батареи не раскрывается, однако запас хода самой дорогой комплектации превысит 800 км на одном заряде.

Напомним, презентация Tesla Cybertruck состоялась еще в 2019 году. Старт производства пикапа несколько раз откладывали. Первые серийные образцы должны появиться не ранее августа 2023 года. Выпускать электрокар планируют на новом заводе в городе Остин, штат Техас.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Tesla удешевила электрокроссовер Model Y, пожертвовав запасом хода. Производитель обновил перечень модификаций модели: к «дальнобойной» Long Range и производительной Performance добавилась версия, именуемая просто Model Y. Начальная версия кроссовера по-прежнему оснащается двухмоторной силовой установкой и, следовательно, имеет полный привод, однако ее запас хода сокращен до 449 км. Для сравнения, Performance проезжает 488 км, а Long Range – 531 км.

Стоимость начальной Tesla Model Y составляет 49 тыс. 990 долларов (4 млн рублей по текущему курсу). За эту цену предлагается вариант с белым экстерьером и черным салоном, обитым искусственной кожей. «Дешевая» Model Y разгоняется с места до 60 миль (97 км) в час ровно за 5 сек., а ее максимальная скорость составляет 217 км/ч.

Фото: Tesla