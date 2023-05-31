Российские дилеры привезли новые кроссоверы MINI Countryman 2023 года выпуска. Официально эта модель в нашу страну не поставляется.

Так, дилер из подмосковного Красногорска предлагает кроссовер, оснащенный 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 192 л.с., 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, за 6,9 млн рублей, пишет «Газета.Ru». Салон MINI Countryman отделан кожей, в наличии контурная подсветка, а мультимедиа имеет протоколы Apple CarPlay и Android Auto. На автомобиль также установлен пакет глянцевой отделки Piano Black и 19-дюймовые колеса Mini Turnstile Spoke. Автомобиль Countryman модификации Cooper S в спецверсии Untamed Edition тот же дилер предлагает за 7,2 млн рублей.

Продавец из Краснодарского края просит за MINI Countryman с тем же двигателем мощностью 192 л.с., 8-ступенчатой «АКП» и полным приводом от 6,3 млн рублей до 6,8 млн рублей в зависимости от комплектации. Автомобили представлены в исполнении для стран с холодным климатом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания MINI анонсировала новый электрический Cooper, который выйдет на рынок до конца 2023 года. Электромобиль станет самостоятельной моделью и не будет иметь версий с двигателями внутреннего сгорания. Трехдверный хэтчбек получит две модификации, отличающиеся мощностью силовой установки и запасом хода без подзарядки.

Cooper E будет иметь 184-сильный мотор и батарею 40,7 кВт-ч с запасом хода до 300 км, а Cooper SE оснастят 218-сильным двигателем и аккумулятором на 54,2 кВт-ч с запасом хода до 400 км. Выпуск новых электромобилей наладят в ноябре 2023 года на заводе BMW в Лейпциге.

Напомним, ранее марка также анонсировала электрический кроссовер MINI Countryman Electric, а на 2024 год намечен дебют полностью нового электрокроссовера MINI Aceman.

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