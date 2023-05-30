Седан OMODA S5 GT поступит в продажу в августе 2023 года

Марка OMODA анонсирует выход на российский рынок новой модификации седана OMODA S5 в версии GT. В настоящий момент автомобили проходят все необходимые сертификационные испытания и процедуры. Подробные технические характеристики, комплектации и цены будут объявлены ближе к старту официальных продаж, который состоится в августе 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешность седана OMODA S5 в новой версии GT отличается агрессивным дизайном решетки радиатора, стремительным силуэтом, а также черными глянцевыми легкосплавными колесными дисками нового дизайна с яркими оранжевыми тормозными суппортами увеличенного размера. Интерьер модели в исполнении GT преобразился за счет оригинальных элементов и кресел с красной строчкой и красными ремнями безопасности.

Для седана OMODA S5 GT будет доступен бензиновый турбированный двигатель рабочим объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., сопряженный роботизированной коробкой переключения передач DCT7.

Напомним, седан OMODA S5 построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X. Длина автомобиля составляет 4644 мм, а колесная база равна 2650 мм. Спереди установлена независимая подвеска, типа McPherson, сзади – полузависимая, пружинная с гидротелескопическими амортизаторами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Россия занимает 45% в мировых продажах автомобилей OMODA, являясь для марки крупнейшим рынком. На сегодняшний день OMODA представлена в нашей стране компактным кроссовером C5 и седаном OMODA S5, который поступил в продажу в мае этого года.

Как говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, OMODA позиционирует себя как бренд, выпускающий современные молодежные автомобили с футуристичным дизайном экстерьера и интерьера, чем модели и будут привлекать именно молодую аудиторию. Безусловно, это создаст внутреннюю конкуренцию как с более массовыми автомобилями Chery, так и с премиальными EXEED, но в совокупности все эти бренды перекрывают потребности основных сегментов потребителей, что обеспечит им большой рост доли рынка.

Фото: OMODA