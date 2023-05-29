Cadillac представил свой первый кросс-хэтчбек GT4

Американский автопроизводитель Cadillac представил в Китае первый для компании кросс-хэтчбек GT4, который будет представлен только на рынке Поднебесной. Стоимость новинки составит от 31 тыс. долларов до 43,8 тыс. долларов (от 2,49 млн рублей до 3,5 млн рублей по текущему курсу), пишет газета «Известия».

Производитель позиционирует кросс-хетчбэк Cadillac GT4 как «купеобразный кроссовер», однако клиренс автомобиля составляет всего 129 или 131 мм в зависимости от версии. Что касается моторной гаммы, переднеприводная версия Cadillac GT4 будет оснащаться турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 211 л.с. Тем временем полноприводная версия GT4 получит бензиновый турбодвигатель объемом 2 л, который развивает 237 л.с. Оба мотора будут работать в связке с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и 48-вольтовым стартер-генератором.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Cadillac обновил самый компактный кроссовер в линейке – XT4. Рестайлинг принес модели новую зауженную переднюю оптику с вертикальными секциями головного света, более строгие очертания радиаторной решетки и слегка иную геометрию задних светоотражателей. В салоне появилась новая передняя панель в стиле «старшего» Escalade с 33-дюймовым сверхчетким сенсорным экраном. Старт продаж новинки в США и Китае намечен на лето этого года.

Фото: Cadillac