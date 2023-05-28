Dacia Sandero в апреле 2023 года стал бестселлером на европейском авторынке

Компактный хэтчбек Dacia Sandero по итогам апреля 2023 года стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, обогнать конкурентов Sandero смог, прежде всего, благодаря высоким продажам в Бельгии и Ирландии, а также Португалии и Испании.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в апреле стал хэтчбек Dacia Sandero с показателем 18 659 реализованных машин (+44%). Второе место занял кроссовер Volkswagen T-Roc, чьи продажи увеличились на 19% до 16 746 единиц. Третий результат показала Opel/Vauxhall Corsa – реализация этой модели составила 16 578 автомобилей (+40%). Далее идет Renault Clio, на котором остановили свой выбор 15 792 европейских покупателя (рост в 2,2 раза). Замыкает пятерку лидеров Peugeot 208, разошедшийся тиражом в 15 026 экземпляров (-4%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Fiat 500 (13 775 шт., +7%), Toyota Yaris Cross (13 626 шт., +41%), Volkswagen Golf (13 209 шт., +31%), Dacia Duster (12 953 шт., +38%) и Skoda Octavia (12 817 шт., рост в 3,3 раза).

Фото: Dacia