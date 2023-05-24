Седан OMODA S5 поступил в продажу в России

Российские дилеры OMODA начали продажи нового седана S5. Новинка доступна в трех комплектациях – Life, Tech и Ultra – по цене от 2 млн 159 тыс. 900 рублей до 2 млн 469 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Во втором полугодии линейку модели OMODA S5 пополнит новая версия GT, которая отличается элементами кузова, оформлением салона, а также техническими деталями.

В базовой версии OMODA S5 оснащена 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Более производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях, начиная с комплектации Tech.

Внешний вид седана OMODA S5 отличает решетка радиатора Star Diamond с ромбами градиентной формы, создающими визуальный эффект трехмерности. В сочетании с динамической светодиодной оптикой спортивный характер дополняют острые грани кузовных панелей и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Интерьер автомобиля выполнен из качественных материалов отделки, элементы салона декорированы двойной прострочкой.

Седан OMODA S5 построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X. Длина автомобиля составляет 4644 мм, а колесная база равна 2650 мм. Спереди установлена независимая подвеска, типа McPherson, сзади – полузависимая, пружинная с гидротелескопическими амортизаторами.

С полным списком дилеров OMODA (и не только) по городам РФ можно ознакомиться тут.

Фото: OMODA