Geely Tugella получит 200-сильный турбомотор в России

Компания Geely представляет на российском рынке новую версию купе-кроссовера Тugella с 2-литровым турбированным двигателем мощностью 200 л.с., которая скоро станет доступна для заказа у официальны дилеров. Полноприводный автомобиль в новой версии предлагается в двух вариантах исполнения: Luxury и Flagship, цены будут объявлены позже, сообщает пресс-служба Geely.

Купе-кроссовер Geely Tugella в новой модификации оснащен производительным и экономичным четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 200 л.с. Максимальный крутящий момент, равный 350 Нм, достигается с 1800 об./мин. До 100 км/ч автомобиль ускоряется с места за 7,4 секунды. Geely Tugella в этой версии станет доступнее для потребителей и дополнит линейку модели, которая в настоящее время оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, в октябре прошлого года на российском рынке появился обновленный купе-кроссовер Geely Tugella. Модель получила более динамичный дизайн переднего бампера с вертикальными черными вставками по краям, а также новую решетку радиатора со стильными трехмерными ячейками. Задняя часть автомобиля отличается новым аэродинамичным бампером и парой сдвоенных патрубков выхлопной системы, придающих автомобилю еще более спортивный вид. Среди изменений в салоне стоит отметить появление обивки потолка черного цвета. Автомобиль оборудован премиальной аудиосистемой с 12 динамиками, включая сабвуфер, и четырьмя USB-слотами – по два на каждом ряду. Кроме того, в обновленной версии Tugella появился проекционный HUD-дисплей, транслирующий необходимые в дороге показатели бортового компьютера на лобовое стекло.

Фото: Geely