Седан Kaiyi E5 получит бюджетную версию в России

Пока дилеры Kaiyi продают в России только одну версию седана E5 – это комплектация Luxury стоимостью 1 млн 959 тыс. рублей. Между тем, в августе в продажу поступит более доступная версия модели. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе китайской марки.

По неофициальным данным, такой седан получит атмосферный двигатель вместо турбированного, минимальный набор базового оборудования и другие упрощения. Но в Kaiyi пока подробности бюджетного исполнения E5 не раскрывают.

Напомним, мировая премьера седана Kaiyi E5 состоялась в конце 2021 года. Модель представляет собой модернизированную версию уже снятого с производства Chery Arizzo 7. При длине 4666 мм и колесной базе 2700 мм, Kaiyi E5 относится к сегменту С+ и по габаритам сопоставим с такими автомобилями, как Skoda Octavia, Kia Cerato и Hyundai Elentra.

В рамках адаптации к российским условиям эксплуатации седан Kaiyi E5 получил не только модифицированную подвеску, но и дополнительные «теплые» опции. Специально для сурового российского климата проводится дополнительная обработка днища и порогов специальным антикоррозийным составом в условиях завода-изготовителя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в дальнейшем модельный ряд Kaiyi в России пополнится компактными кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro, а также флагманским X7 Kunlun. В целом в 2023 году калининградский завод «Автотор» планирует выпустить 30 тыс. автомобилей Kaiyi.

Фото: Kaiyi