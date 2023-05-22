У дилеров появилась новая Skoda Superb из Китая за 3,85 млн рублей

Один из российских дилеров привез из Китая новую Skoda Superb. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Новинка предлагается в комплектации Ambition по цене 3 млн 850 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Выставленный на продажу лифтбек оснащается двигателем 1,4 TSI, который выдает 150 л.с. и работает в сочетании с «роботом».

Отличительными чертами дизайна экстерьера актуального Superb являются измененная передняя часть кузова и решетка радиатора с двойными ламелями. В задней части кузова хромированная полоса соединяет задние фонари на крышке багажника, где вместо привычного логотипа бренда размещена крупная надпись Skoda. Хромированную же отделку получили воздухозаборник, дверные панели, ручки дверей и приборная панель. Интерьер Superb отличают декоративные вставки и сиденья из кожи и искусственной замши с контрастной строчкой. Впервые на модели Skoda доступна инновационная система освещения, которая входит в базовое оснащение. Это полностью светодиодные матричные фары новой формы, которые автоматически адаптируются к дорожной ситуации и погодным условиям. Задние фонари автомобиля, также светодиодные, оснащены динамическими указателями поворота.

Напомним, уже этой осенью Skoda должна представить новый Superb, который будет выпускаться в кузовах «лифтбек» и «универсал». Кроме версий с ДВС автомобиль предложат с мягко-гибридной трансмиссией, а также с гибридной установкой с возможностью подзарядки от сети.

Фото: Skoda