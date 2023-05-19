Гибридный кроссовер Skywell HT-i представлен в России

Компания «Skywell Россия» представила в Москве новый гибридный среднеразмерный кроссовер HT-i, который поступит в продажу до конца июня 2023 года. Новинка станет второй моделью Skywell в нашей стране после электрического кроссовера ET5.

Новый гибридный кроссовер Skywell HT-i имеет следующие габариты: 4720 мм в длину, 1908 мм в ширину и 1701 мм в высоту при колесной базе 2800 мм. Клиренс автомобиля составляет 146 мм.

На российским рынке новинка будет доступна в трех комплектациях (Comfort, Premium, Luxury), стоимость которых будет объявлена ближе к старту продаж. HT-i оснащен литий-ионной батареей емкостью 21,7 кВт-ч в комплектациях Comfort и Premium и увеличенной емкостью 32,8 кВт-ч в комплектации Luxury. Запас хода HT-i на электромоторе с полностью заряженной батареей составит 81 км по стандарту WLTP в комплектациях Comfort и Premium и 145 км для комплектации Luxury.

Динамика разгона до 100 км/ч составит 7,9 секунды в комплектациях Comfort и Premium и 8,2 секунды для Luxury, максимальная скорость равна 170 км/ч. Этих показателей кроссовер достигает благодаря подключаемому гибридному приводу PHEV (Plug-in Hibrid Electric Vehicle), который состоит из атмосферного бензинового двигателя объемом 1,5 л и мощностью 76 кВт/103 л.с с тепловым КПД 43% и электромотора максимальной мощностью 130 кВт/177 л.с. Максимальный пробег автомобиля при полностью заправленном баке и заряженной батарее составит 1267 км. Расход топлива на 100 км пути составит 0,8 л бензина АИ-92 при полностью заряженной батарее, и 5,85 л и 6,1 л при разряженной, для комплектаций Comfort/Premium и Luxury соответственно.

Фото: Skywell