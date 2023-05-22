ГАЗ расширит линейку «ГАЗелей» с односкатными задними колесами

Горьковский автозавод расширит линейку «ГАЗелей» с односкатными задними колесами. В гамму планируется добавить новые модификации фургонов со средней крышей, а в перспективе на односкатную ошиновку могут перевеcти почти все «ГАЗели NN», кроме сверхтяжелых версий. Автомобили с обычной парой задних колес более экономичные и маневренные, за счет перехода на новый задний мост увеличивается объем полезной загрузки, а еще владелец может сэкономить на шиномонтаже, пишет портал Motor.ru.

Четырехколесные «ГАЗели NN» появились в гамме после дебюта «Соболя NN». С односкатным задним мостом расстояние между колесными арками увеличивается до 1350 мм, а в кузов помещается до трех европаллет. Переход на шины размерности 235/65R16C позволил «ГАЗели NN» не потерять в грузоподъемности.

Разница между «ГАЗелью NN» и «Соболем NN» с односкатными задними колесами в величине заднего свеса, длине колесной базы и опциях. Кроме того, на «Соболь NN» пока не ставится новый турбодизель G21. В теории на задний мост с одинарными колесами можно перевести и грузовые версии «ГАЗели NN», и даже автобусы, но пока завод предлагает только фургоны.

В ближайших планах «Группы ГАЗ» – развитие линейки «Соболей NN» за счет грузовых и грузопассажирских модификаций, а также перевод «Валдая» на новые агрегаты. Все новинки должны появиться у дилеров в ближайшие месяцы.

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Фото: Ktt-magazine