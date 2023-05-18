В России появилась новая Skoda Octavia за 3,05 млн рублей

На российском авторынке стала доступна к покупке новая Skoda Octavia, которая официально в нашей стране не представлена. Стоимость новинки составляет 3 млн 050 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с., который работает в сочетании 8-диапазонным «автоматом».

Мировая премьера Skoda Octavia актуального поколения состоялась в ноябре 2019 года. В основе модели по-прежнему лежит платформа MQB. А уже в следующем году состоится презентация следующей генерации Octavia.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры привезли из Китая лифтбеки Skoda Octavia A7, которые можно купить за 2,4 млн рублей. Под капотом автомобилей установлен 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 113 л.с., который работает в сочетании с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Кстати, в России машины, оборудованные этим двигателем, никогда до этого не продавались. Напомним, в 2020 году компания Skoda прекратила выпуск модели Octavia поколения A7 на большинстве своих автозаводов, однако в Китае производство предыдущей генерации продолжили. При этом китайская версия отличается от европейской оформлением кормы: сзади стоят фонари, напоминающие старший Superb.

Фото: Skoda