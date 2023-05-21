Peugeot представил обновленный кроссовер 2008

Компания Peugeot обновила субкомпактный кроссовер 2008, который появится у европейских дилеров летом этого года.

Как пишет портал Autonews.ru, кроссовер теперь имеет другую переднюю светотехнику, иную решетку радиатора и новый бампер. Сзади изменений меньше – поменялся только рисунок фонарей. Также появились новые колесные диски и черные корпуса зеркал заднего вида.

В салоне установлен 10-дюймовый экран мультимедийной системы, а в отделке используются новая ткань и обивка. В бюджетных комплектациях установлена аналоговая приборная панель, тогда как в топовых исполнениях ее заменяет виртуальная.

Техническая часть стандартных Peugeot 2008 не изменится. Машина по-прежнему будет комплектоваться двумя 3-цилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1,2 л и мощностью 100 или 130 л.с. Помимо них, предусмотрен 4-цилиндровый 1,5-литровый турбодизель мощностью 130 л.с. На выбор предусмотрены две коробки передач: 6-ступенчатая «механика» и 8-диапазонный «автомат».