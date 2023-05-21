Peugeot представил обновленный кроссовер 2008

Компания Peugeot обновила субкомпактный кроссовер 2008, который появится у европейских дилеров летом этого года.
Как пишет портал Autonews.ru, кроссовер теперь имеет другую переднюю светотехнику, иную решетку радиатора и новый бампер. Сзади изменений меньше – поменялся только рисунок фонарей. Также появились новые колесные диски и черные корпуса зеркал заднего вида.
В салоне установлен 10-дюймовый экран мультимедийной системы, а в отделке используются новая ткань и обивка. В бюджетных комплектациях установлена аналоговая приборная панель, тогда как в топовых исполнениях ее заменяет виртуальная.
Техническая часть стандартных Peugeot 2008 не изменится. Машина по-прежнему будет комплектоваться двумя 3-цилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1,2 л и мощностью 100 или 130 л.с. Помимо них, предусмотрен 4-цилиндровый 1,5-литровый турбодизель мощностью 130 л.с. На выбор предусмотрены две коробки передач: 6-ступенчатая «механика» и 8-диапазонный «автомат».
В начале 2024 года Peugeot 2008 получит гибридную силовую установку с 48-вольтовым стартером-генератором. Однако самые заметные изменения в технической части произошли у электрической версии E-2008. Так, мощность электромотора увеличилась с 136 до 156 л.с., а емкость батареи – с 50 до 54 кВт-ч. Кроме того, помимо увеличения емкости батареи, в Peugeot E-2008 смогли уменьшить потребление энергии, благодаря чему запас хода на одной зарядке возрос с 345 до 406 км.
Напомним, Peugeot 2008 второго поколения производится с 2019 года и является бестселлером марки. Всего на данный момент выпущено около 700 тыс. этих кроссоверов, а в 2021 году модель заняла первое место по продажам в сегменте кроссоверов B-класса в Европе.
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Фото: Peugeot