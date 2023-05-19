Bentley отметила юбилей Continental GT эксклюзивным спорткаром

Компания Bentley выпустила уникальный Continental GT к юбилею модели. Первое поколение Bentley Continental GT дебютировало в 2003 году – за 20 лет британский спорткар стал не только одной из самых популярных моделей бренда, но и сменил три генерации и обзавелся массой специальных и лимитированных версий. Естественно, что круглая дата стала отличным поводом для выпуска очередной особой модификации Continental GT. Юбилейную версию создали на базе купе Bentley Continental GT S, пишет портал Motor.ru.

Специалисты придворного ателье Mulliner создали особое оформление двухдверки. Кузов окрашен в темно-серый оттенок Magnetic, который сочетается с черным хромом и черными 22-дюймовыми 10-спицевыми колесами. Тему красных тормозных суппортов продолжают алые акценты на кузове и в салоне. Интерьер же отделан черно-красной кожей оттенков Beluga и Hotspur.

Для декоративной панели, разделенной красной полосой, выбраны самый настоящий гранит в верхней части и дерево черного цвета в нижней. На деревянных плашках выгравированы силуэты Continental GT первого и третьего поколений, а также памятная надпись с обозначением спецверсии. На порогах появились накладки с изображением колёсных дисков оригинального купе и актуальной модели.

Технически юбилейная модификация повторяет стандартный Bentley Continental GT S, оснащенный 550-сильным 4-литровым V8 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Фото: Bentley