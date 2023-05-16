В России появился обновленный кроссовер Lexus UX

Российские дилеры привезли обновленные компактные кроссоверы Lexus UX. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Автомобили оснащены 2-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 171 л.с. и вариатором, привод – передний.

Как пишет «Газета.Ru», продавец из Владивостока оценил кроссовер в 5,1 млн рублей. У дилера из Новосибирске его можно купить за 8,7 млн рублей. Все машины новые и без пробега.

Компактный кроссовер Lexus UX имеет следующие габариты: 4495 мм в длину, 1840 мм в ширину и 1540 мм в высоту при колесной базе 2640 мм. Клиренс автомобиля составляет 185 мм. По сравнению с предыдущей версией кузов у обновленного Lexus UX усилен двадцатью дополнительными точками сварки в проемах боковых дверей и багажника. В салоне появился сенсорный дисплей медиасистемы. На центральном тоннеле вместо «трекпада» теперь находятся кнопки подогревов и вентиляции сидений.

Напомним, в сентябре 2022 года операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» была оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Фото: Lexus