В России начались продажи электрического минивэна Voyah Dream EV

Российские дилеры Voyah начали продажи полностью электрической версии роскошного минивэна Voyah Dream EV. Стоимость новинки составляет 9 млн 990 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Флагманский минивэн Voyah Dream EV оснащен производительной электрической силовой установкой с системой интеллектуального двухмоторного полного привода мощностью 435 л.с. Максимальный крутящий момент достигает 620 Нм. Емкость батареи составляет 108,7 кВт-ч, а запас хода на одном заряде по циклу WLTP – 482 км. Для полной зарядки аккумулятора переменным током потребуется 13 часов, а при использовании постоянного тока уровень батареи до 80% пополняется за 60 минут. Разгон до 100 км/ч у электрического минивэна занимает 5,9 сек., а его пиковая скорость составляет 200 км/ч.

Премиальный Voyah Dream EV получил пневматическую подвеску с интеллектуальной системой управления демпфированием Magic Carpet. В оснащение модели входят фары головного света с функцией автоматической регулировки положения по высоте, а также интеллектуальная система ночного видения.

Сверхдлинная колесная база Voyah Dream EV, равная 3200 мм, предоставляет широкие возможности для трансформации салона. В зависимости от желаний пассажиров задний ряд легко превращается в мобильный офис или комфортабельное пространство для отдыха. Сиденья Zero Gravity имеют большие подголовники, удобные подставки для ног с электроприводом, а также функции подогрева, вентиляции и точечного массажа. Передние сидения оборудованы электрической регулировкой (по 12 параметрам с функцией памяти для кресла водителя и шестью параметрами для пассажира). А возможности компоновки кресел, складывающихся и настраивающихся по 8 различным позициям, обеспечивают электровэну лучший в сегменте объем багажного отделения равный 427 литрам.

Электрический минивэн Voyah Dream EV оборудован тремя инновационными мультимедийными 12,3-дюймовыми дисплеями суммарной шириной 1400 мм, каждый из которых обладает эксклюзивным функционалом. Комфорт обеспечивают двухсекционная панорамная крыша с солнцезащитными шторками, атмосферная подсветка салона с 64 вариантами цветовых решений, а также мощный акустический комплекс Dynaudio премиального уровня с 10 динамиками. Высокоэффективная система кондиционирования дополнена ионизатором воздуха с аромадиффузором, позволяющим менять ароматику салона в зависимости от предпочтений водителя и пассажиров.

Набор электронных ассистентов включает функцию автоматической парковки, ассистент контроля за движением в полосе следования, системы распознавания дорожных знаков, предупреждения об объектах в «слепых» зонах и определения усталости водителя в режиме реального времени. Кроме того, Voyah Dream EV оснащен системами предупреждения о фронтальном столкновении и приближении препятствий при движении задним ходом с автоматическим режимом экстренного торможения, а также датчиками давления в шинах и опцией звукового оповещения пешеходов о приближении электромобиля. Помимо прочего, минивэн оборудован адаптивным круиз-контролем с ограничителем скорости, умным ассистентом при движении в пробках и камерами кругового обзора 360° высокой четкости.

Фото: Voyah